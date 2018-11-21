Evinin Bahçesinde Tarihi Eserlerin Minyatürünü Yapıyor

Erciş
ilçesinde 66 yaşındaki Şahvelat Kılıç'ın evinin bahçesinde taşlarla yaptığı tarihi eserlerin minyatürleri ilgi görüyor.
Yukarı Işıklı Mahallesi
'nde yaşayan Kılıç, küçük yaştan itibaren merak saldığı heykel sanatının yanı sıra evinin bahçesinde taşlardan minyatür çalışmalar da gerçekleştiriyor.
Kılıç'ın evinin bahçesinde sergilediği Galata
Kulesi, Miniatürk
ile çeşitli tarihi yapıların minyatürleri ilgi çekiyor.
Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erciş'in tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.
Kendisinin de Erciş ve Türkiye
'nin çeşitli yerlerindeki tarihi ve turistik eserlerin minyatürlerini yaptığı anlatan Kılıç, "50 yılı aşkın süredir taş ustalığı ve heykeltraşlık yapıyorum. Boş zamanlarımda taşları yontarak birçok tarihi yapının minyatürünü oluşturdum. Bu çalışmamda birçok kaynak kitaptan faydalandım. Yaptığım çalışmalar büyük ilgi görüyor. Amacım bu eserleri gelecek kuşaklara aktarmak." dedi.
Işıklı Mahallesi,Erciş
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:45