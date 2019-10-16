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Evinin bahçesinde tarihi sütun başlığı bulundu

Bartın'da bahçesinde tarihi sütun başlığı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, savcılıkça serbest bırakıldı.

16.10.2019 23:34Evinin bahçesinde tarihi sütun başlığı bulundu
Bartın'da bahçesinde tarihi sütun başlığı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, savcılıkça serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocareis köyünde ikamet eden G.A'nın evinde tarihi eser olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, evde arama yaptı.
Evin bahçesinde 44 santimetre yüksekliğinde, 54 santimetre genişliğinde işlemeli sütun başlığı bulundu.
İlk incelemeye göre Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kalıntı, Amasra Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan G.A'nın, jandarmadaki ifadesinde, sütun başlığının yıllardır evinin bahçesinde bulunduğunu ve tarihi değerinin olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.
Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından salıverildi.

Jandarma, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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