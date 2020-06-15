Evinin bahçesindeki foseptiğe düşen kişi yaralandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde evinin bahçesindeki foseptiğe düşen kişi yaralandı.

15.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:01
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde evinin bahçesindeki foseptiğe düşen kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Hürmetçi Mahallesi'ndeki evinin bahçesine yaklaşık 5 metrelik foseptik açan 63 yaşındaki Zeki Kaçan, beton dökümü esnasında kalıbın çökmesi sonucu çukura düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisine yardım eden komşuları tarafından çıkarılan Kaçan, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede incelemede bulundu.
Kaçan'ı düştüğü çukurdan çıkaran yakını Bahri Kebap, AA muhabirine, beton döktükleri esnada kalıbın çöktüğünü belirterek, "Çukura düştü. İçeriden biz çıkardık. Çıkardığımızda nabzı atıyordu, Sağlık ekipleri geldi, müdahale ederek, hastaneye kaldırdı." diye konuştu. Evinin bahçesindeki foseptiğe düşen kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Hacılar, Kayseri, Güncel, Haber

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