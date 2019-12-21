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Evinin balkonunda ölü bulundu

Samsun'da bir kişi 8. kattaki evin balkonunda ölü olarak bulundu.

21.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:20 Evinin balkonunda ölü bulundu
Samsun'da bir kişi 8. kattaki evin balkonunda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 40 yaşındaki Hakan Keskin'den uzun süredir alamayan arkadaşları kendisini arayıp ulaşamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini belirterek polisten yardım istedi. Adrese giden polis, itfaiye yardımıyla eve girdi. Polis evde yaptığı araştırmada Hasan Keskin'i balkonda ölü olarak buldu. Hakan Keskin'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha önce bir otobüs firmasında müdür olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Keskin'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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