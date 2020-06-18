Evinin balkonunda tabancayla intihara kalkıştı, polis ikna etti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evinin balkonuna çıkarak tabancayla intihara kalkışan Gökhan C. (24), polisin 1 saatlik çabasıyla ikna edildi.

18.06.2020 02:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 02:47
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evinin balkonuna çıkarak tabancayla intihara kalkışan Gökhan C. (24), polisin 1 saatlik çabasıyla ikna edildi.
Olay, saat 01.00 sıralarında Bekirdere Mahallesi Cansever Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle sorun yaşadığı öğrenilen Gökhan C., evinin balkonuna çıkarak tabancayla intihar etmek istedi. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gökhan C., bu sırada balkonun kapısına sandalye ve masalardan barikat yaparak polis ekiplerinin girmesini engellemeye çalıştı. Polis ekipleri Gökhan C.?yi ikna etmeye çalıştı. Gökhan C.?nin tabancasını indirmemesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri de çağrıldı. Özel harekat polisleri, evin çevresinde ve sokak üzerinde Gökhan C.?nin tabancayı ateşleme ihtimali üzerine geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ikna edilen Gökhan C., gözaltına alındı. Evinin balkonunda tabancayla intihara kalkıştı, polis ikna etti

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmit, Güncel, Haber

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