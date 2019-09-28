Haberler » Güncel » Haber

Evinin balkonundan düşen merve öğretmen, öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde görevli İngilizce öğretmeni Merve Şahan (25), 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

28.09.2019 16:10Evinin balkonundan düşen merve öğretmen, öldü
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde görevli İngilizce öğretmeni Merve Şahan (25), 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan İngilizce öğretmeni Merve Şahan, 5'inci kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Genç öğretmenin düştüğünü görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şahan'ın öldüğünü belirledi. Merve Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:08 Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı sokak aksiyonu
21:07 Spor aytemiz alanyaspor ? demir grup sivasspor maçının ardından
21:07 Kocaeli izmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü
21:04 Yunus Emre Enstitüsünden Gürcistan'da 2 etkinliğe katılım
21:03 Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
21:00 Dev derbide ilk yarıda gol yok
21:00 Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı