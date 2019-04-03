Evinin Bir Odasını, Çok Sevdiği Otomobiline Ayırdı

Kaynak: DHA

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde Turgay Baş, evinin bir odasını gözü gibi baktığı 1999 model 'Toros' marka otomobiline ayırdı. Odanın zeminini halıfleksle kaplayan, camlarına perde takıp, içini çiçeklerle süsleyen Baş, sürekli temizleyip, bakımını yaptırıyor.Alaçam ilçesinde oturan memur Turgay Baş, 1,5 yıl önce 'Toros' marka otomobil satın aldı. Müstakil evinin giriş katındaki dairesinin bir odasını da otomobili için ayırdı. Otomobiline gözü gibi bakan Baş, odanın zeminin halıfleksle kapladı, camlarına perde taktı, içini çiçeklerle süsledi. Evin oturma odası ile otomobilin bulunduğu odayı da kapı ile ayırdı. Baş, eşi ve bir çocuğu ile yaşadığı evin odasına otomobilini park ediyor.Otomobilini çok sevdiğinin söyleyen Turgay Baş, "Ben motosiklet kullanmayı çok seviyordum. Ancak 6 yaşındaki kızım Şeyda Nur'un isteği üzerine otomobil almaya karar verdim. 1,5 yıl önce bu otomobili satın aldım. Otomobilime kıyamadığım için giriş kattaki evimin bir odasını ona ayırdım. Hatta otomobilin koltuklarındaki plastik kılıfları bile çıkartmadım. Sürekli temizliyorum, bakımını yaptırıyorum. Servise götürdüğümde ustalar bile şaşırıyorlar" dedi.Beraber yaşadığı babasının da bir arabası olduğunu söyleyen Baş, "Babamın aracı evimizin önünde, dışarıda duruyor. Ama benim aracım, kıyamadığım için evin içinde bir odada duruyor. Hatta oturma odasında otururken bazen aradaki kapıyı açıp aracımı görebiliyorum, böyle oturuyoruz. Sadece hafta sonları balığa gitmek için ve ailemle gezmek için aracı kullanıyorum" şeklinde konuştu.- Samsun