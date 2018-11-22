Evinin Bir Odasını Eski Eşyalara Ayırdı

22 Kasım 2018 Perşembe 14:12



22 Kasım 2018 Perşembe 14:12

Ordulu Mükerrem Kılıç, 40 yıldır topladığı yüzlerce eski ve antika eşyaları evinin bir odasında sergiliyor.Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'ndeki yaşayan 72 yaşındaki Kılıç, İstanbul'da çalıştığı dönemde para koleksiyonu yapmaya başladı. Koleksiyonculuk hobisini geliştiren Kılıç, eski eşyalara da merak sardı.Emekli olduktan sonra memleketi Ordu'ya dönen 4 çocuk babası Kılıç, evinin bir odasını yaklaşık 40 yılda biriktirdiği 500'ün üzerinde eşyaya ayırdı.Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koleksiyonunu yaptığı eski eşyalar arasında radyo, plak, kaset, çarık, ibrik, terazi ve televizyon olduğunu söyledi.Gününün önemli bölümünü eşyaların arasında geçirdiğini belirten Kılıç, "Ben burada huzur buluyorum. Eşyalarla ilgilenmek, onların arasında kalmak bana mutluluk veriyor. Eşyaları oturup izlemek çok hoşuma gidiyor." dedi.Kılıç, bugüne kadar eşyaları almak isteyenler olduğunu ancak hiçbirini vermediğini, bundan sonra da vermeyi düşünmediğini ifade ederek, eşyaları çocuklarına bırakmak istediğini dile getirdi.Misafirlerinin de içi eşya dolu odayı gördüklerinde çok şaşırdığını dile getiren Kılıç, "Misafirler uzun uzun bu eşyalarla ilgileniyor. Aralarında 100 ile 150 yıllık eşyaların da bulunduğu oda herkesi adeta geçmişine götürüyor." diye konuştu.Kılıç, piyasada bulunması zor eşyaları da olduğunu belirterek, herkese koleksiyonculuk gibi aktiviteler yapmalarını önerdi.