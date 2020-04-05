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Evinin bir odasını sınıfa çeviren öğretmen öğrencilerine online ders anlatıyor

Kırıkkale'de 35 yaşındaki sınıf öğretmeni Emre Delice, evinin bir odasını sınıfa çevirerek öğrencilerine canlı yayın yaparak ders anlatıyor.

05.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:49
Evinin bir odasını sınıfa çeviren öğretmen öğrencilerine online ders anlatıyor
Kırıkkale 'de 35 yaşındaki sınıf öğretmeni Emre Delice , evinin bir odasını sınıfa çevirerek öğrencilerine canlı yayın yaparak ders anlatıyor.
Emre Delice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ayrı kaldığı öğrencilerine okulun 4 duvardan ibaret olmadığını gösterdi.
Aldığı yazı tahtasıyla evinin bir odasını sınıf ortamına dönüştüren Delice, daha sonra Facebook üzerinden canlı yayın yaparak haftada 3 gün ders anlatmaya başladı.
Emre Delice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süreçten dolayı yüz yüze eğitime ara verildiğini ancak Milli Eğitim Bakanlığının EBA TV üzerinden öğrencilere gerekli dersleri anlatmaya devam ettiğini söyledi.
Kendisinin de farkındalık oluşturmak istediğini dile getiren Delice, şöyle konuştu:
"Kırıkkale'de bir taraftar derneğimizin maçlarda yaptığı canlı yayın uygulaması vardı, o aklıma geldi. Bu sayede hem daha fazla kişiye hitap edebilecektim hem de etkileşimli olacaktı. En güzel tarafı bu. Çünkü soruları sorduğum zaman bizim için önemli olan öğrencilerden dönüş almamız. Bu uygulamada da Facebook üzerinden canlı yayın yaparak çocuklara sorduğum soruların cevabını onlar oradan yazıyorlar."
Delice, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 3'er saat ders anlattığını, izleyemeyen öğrenciler için de uygun zamanlarda tekrarlar yaptığını anlattı.
"Tanımadığım birçok öğrencim oldu bu sayede"
Velilerden çok güzel geri dönüşler olduğunu aktaran Delice, şunları kaydetti:
"Hatta tanımadığım birçok öğrencim oldu bu sayede. Canlı yayına katılan çok kişi var. Uzak şehirlerdeki öğretmen arkadaşlarımızdan dönüşler oluyor ve güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorlar. Ders anlatırken 3. sınıfa göre anlatıyorum ama bazen seviyeyi aşağı çekerek 2. sınıflara bazen de seviyeyi yukarı çekerek 4. sınıflara anlatıyorum. Genelde ortak olan konulardan yola çıktım. Öğrencilerime daha verimli ve onların bu sıkıntılı zamanlarında yanlarında olabilmek, eksik kalan konularımızı işleyebilmek istiyorum. Çekimlerimizde Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kırıkkale Büyük Anadoluspor 'Daltonlar Taraftar Grubu' her zaman yanımda oluyorlar. Çekimlerini, kurguları ve montajı arkadaşlarla yapıyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Facebook, Delice, Güncel
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