Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evinin bir odasını sınıfa çeviren öğretmen öğrencilerine online ders anlatıyor

Kırıkkale'de 35 yaşındaki sınıf öğretmeni Emre Delice, evinin bir odasını sınıfa çevirerek öğrencilerine canlı yayın yaparak ders anlatıyor.

05.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:04

Kırıkkale 'de 35 yaşındaki sınıf öğretmeni Emre Delice , evinin bir odasını sınıfa çevirerek öğrencilerine canlı yayın yaparak ders anlatıyor.

Emre Delice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ayrı kaldığı öğrencilerine okulun 4 duvardan ibaret olmadığını gösterdi.

Aldığı yazı tahtasıyla evinin bir odasını sınıf ortamına dönüştüren Delice, daha sonra Facebook üzerinden canlı yayın yaparak haftada 3 gün ders anlatmaya başladı.

Emre Delice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süreçten dolayı yüz yüze eğitime ara verildiğini ancak Milli Eğitim Bakanlığının EBA TV üzerinden öğrencilere gerekli dersleri anlatmaya devam ettiğini söyledi.

Kendisinin de farkındalık oluşturmak istediğini dile getiren Delice, şöyle konuştu:

"Kırıkkale'de bir taraftar derneğimizin maçlarda yaptığı canlı yayın uygulaması vardı, o aklıma geldi. Bu sayede hem daha fazla kişiye hitap edebilecektim hem de etkileşimli olacaktı. En güzel tarafı bu. Çünkü soruları sorduğum zaman bizim için önemli olan öğrencilerden dönüş almamız. Bu uygulamada da Facebook üzerinden canlı yayın yaparak çocuklara sorduğum soruların cevabını onlar oradan yazıyorlar."

Delice, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 3'er saat ders anlattığını, izleyemeyen öğrenciler için de uygun zamanlarda tekrarlar yaptığını anlattı.

"Tanımadığım birçok öğrencim oldu bu sayede"

Velilerden çok güzel geri dönüşler olduğunu aktaran Delice, şunları kaydetti:

"Hatta tanımadığım birçok öğrencim oldu bu sayede. Canlı yayına katılan çok kişi var. Uzak şehirlerdeki öğretmen arkadaşlarımızdan dönüşler oluyor ve güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorlar. Ders anlatırken 3. sınıfa göre anlatıyorum ama bazen seviyeyi aşağı çekerek 2. sınıflara bazen de seviyeyi yukarı çekerek 4. sınıflara anlatıyorum. Genelde ortak olan konulardan yola çıktım. Öğrencilerime daha verimli ve onların bu sıkıntılı zamanlarında yanlarında olabilmek, eksik kalan konularımızı işleyebilmek istiyorum. Çekimlerimizde Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kırıkkale Büyük Anadoluspor 'Daltonlar Taraftar Grubu' her zaman yanımda oluyorlar. Çekimlerini, kurguları ve montajı arkadaşlarla yapıyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyorum."

Evinin bir odasını sınıfa çeviren öğretmen öğrencilerine online ders anlatıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Facebook, Delice, Güncel

Haberin Videosu :

Evinin bir odasını sınıfa çeviren öğretmen öğrencilerine online ders anlatıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Evinin bir odasını sınıfa çeviren öğretmen öğrencilerine online ders anlatıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara’da sokak ortasında ’Pes’ dedirten görüntü Haberler
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Petekkaya’dan İmamoğlu’nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haberler
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp ’Koronavirüsü def edecek’ dedi Haberler
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp "Koronavirüsü def edecek" dedi
’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:32: Niğde'de güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı - Haber 16:32: İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 621 artarak 4 bin 934... - Haber 16:30: Karantinadaki misafirlerden yurtlara ve görevlilere övgü dolu sözler - Haber 16:30: Amasya Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz maske - Haber 16:30: YÖK Başkanı Saraç: Eğitimin telafisi için seçenekler sunmaya gayret ediyoruz - Haber 15:40: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık - Haberler 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber