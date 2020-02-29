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Evinin bodrumunda kendisi astı

AYDIN'da, çiftçilik yapan 1 çocuk babası Onur Ç. (28), evinin bodrumunda kendini asarak yaşamına son verdi.

29.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:07Evinin bodrumunda kendisi astı

AYDIN'da, çiftçilik yapan 1 çocuk babası Onur Ç. (28), evinin bodrumunda kendini asarak yaşamına son verdi.

ilçesinde, Kırsal Sailer Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, evli ve 1 çocuk babası çiftçi Onur Ç., kendini evinin bodrumunda iple tavana astı. Bu sabah Onur Ç.yi asılı bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Onur Ç.'nin öldüğü belirlendi. Onur Ç.'nin cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Jandarma, Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

29.02.2020 12:39:07