Evinin çevresinde gezen motosikletliyi vurdu
Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, motosiklet ile evinin etrafından gezmesinden rahatsız olduğu şahsı av tüfeğiyle vurarak yaraladı.
10.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:42
Mersin 'in Mut ilçesinde bir kişi, motosiklet ile evinin etrafından gezmesinden rahatsız olduğu şahsı av tüfeğiyle vurarak yaraladı.
Alınan bilgiye göre, olay akşam 23.20 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Seyran Sokak'ta meydana geldi. M.B. isimli şahıs, evinin etrafından motosikletle gezmesinden dolayı rahatsız olduğu S.B.'yi av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan S.B., ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sırtından vurulan S.B., akciğer ve karaciğerinde kanama olduğundan dolayı hayati tehlikesi bulunduğu için Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olaydan sonra M.B. gözaltına alındı. - MERSİN
Alınan bilgiye göre, olay akşam 23.20 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Seyran Sokak'ta meydana geldi. M.B. isimli şahıs, evinin etrafından motosikletle gezmesinden dolayı rahatsız olduğu S.B.'yi av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan S.B., ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sırtından vurulan S.B., akciğer ve karaciğerinde kanama olduğundan dolayı hayati tehlikesi bulunduğu için Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olaydan sonra M.B. gözaltına alındı. - MERSİN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Evinin çevresinde gezen motosikletliyi vurdu
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