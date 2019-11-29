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Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çirkin saldırıya uğrayan ve evlerinin duvarına "Defol Alevi" yazılan aile ilk kez konuştu. Konuyla ilgili üzüntülerini dile getiren aile, "Burada daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Bu çok çirkin bir hareket" dedi.

29.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:47

'de evlerinin duvarına "Defol Alevi" yazılan aile, suskunluğunu bozdu. Konuyla ilgili üzüntüsünü dile getiren aile, bulundukları bölgede daha önce hiç böyle bir şey yaşamadıklarını dile getirerek, "Bu çok çirkin bir hareket" dedi.

İzmir'in Belediyesi'ne bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarı çarpı ile işaretlenerek "Defol Alevi" yazıldı. , "Bu, sarhoşların veya çocukların işidir" derken aile bu işaretlemenin çocuklar tarafından yapılmadığını, olaydan endişe duyduklarını ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Birgün'e konuşan ailenin oğlu Eren Şenal, "Duvarına yazı yazılan iki evde toplam 4 kişi yaşıyor. Polis siyah spreyle kırmızı yazıların üzerini kapattı. Daha önce burada hiç böyle bir şey yaşamadık ancak bu çok çirkin bir hareket" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Gaziemir'de bir ailenin evinin duvarına sprey boya ile "Defol Alevi" yazısı yazılmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda bu harekete tepki gösterilmişti. Pek çok sanatçı ve siyasetçi olayı kabul edilemez bulduğunu belirten açıklamalarda bulunmuştu.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor. Ülkemizi parçalamak için. Açık ve net söylüyorum. Böyle bir sorunumuz yok. Benim kayınbiraderlerimin bir tanesini adı Hüseyin, bir tanesinin adı Hasan, bir tanesinin adı da Ali'dir. Böyle bir ayrım bizde yok. Bunlar sevgili peygamberimizin en yakınlarıydı, biz onun için severiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket

Gaziemir, Polis, İzmir, Güncel


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