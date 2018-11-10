Evinin garajını müzeye çevirdi Ordu
'da yaşayan yaşlı adam, yaklaşık 10 yıldır biriktirdiği eski eşyaları, evinin garajında sergiliyorYaklaşık 500 çeşit ürünün bulunduğu ve müzeyi andıran garajı gezmek isteyenler için ise kapılar her zaman açık
ORDU - Ordu'da yaşayan 71 yaşındaki bir vatandaş, evinin garajında biriktirdiği ve sergilediği eski eşyalar ile görenleri şaşırtıyor. Altınordu
ilçesi Bucak
Mahallesi'nde yaşayan ve yurt dışında çalışan Seyfettin Gözükan, emekli olduktan sonra eski eşyalara merak saldı. Türkiye
'nin çeşitli illerinden gördüğü ve ilgisini çeken ürünleri aldıktan sonra evinin garajında biriktiren Gözükan, kendisine ait bir müze yaptı. Gözükan, yaklaşık 10 yıldır biriktirdiği ve aralarında 100 yıldan fazla geçmişi olan eşyaları görmek isteyenler için kapısının her zaman açık olduğunu da dile getiriyor."Bunları seyretmek keyif veriyor"İki çocuk babası Seyfettin Gözükan, kendisine ait müzeyi görenlerin, heveslenip kurmak istediklerini belirtti. Garajında bulunan yılların birikimi eşyalara baktıkça huzur bulduğunu ifade eden Gözükan, "Emekli olduktan sonra el sanatları ile görsel olarak bazı şeyleri topladım ve buraya birikim yaptım. Bunların yanında böyle oturup bunları seyretmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunlara değer veren arkadaşlarımız yanımıza geliyor ve onlar da buradan heveslenip, böyle bir müze kurmak istiyorlar" dedi.100 yıldan fazla geçmişi olan ürünleri de varBiriktirdiği eşyaların arasında 100 yıldan fala geçmişi olan ürünlerin de yer aldığına dikkat çeken Gözükan, "Ben bunları 10 yıldır biriktiriyorum. Giresun
, Samsun
ve Türkiye'nin farklı illerinden dikkatimi çeken ürünleri getirerek, onları burada sergiliyorum. Burada ne ararsan var, saymakla bitmez. Kendi el sanatlarım olarak ise süs olarak kendim yaptığım bastonlar var. Burada 100 seneden fazla geçmişi olan şamdan ve eski telefon gibi ürünler de var" ifadelerine yer verdi."Torunlarım benimsemezse, devlet kuruluşuna bağışlayabilirim"Seyfettin Gözükan, yılların emeği ile biriktirdiği eşyaları torunlarına bırakmak istediğini, eğer onlar istemezse bir devlet kuruluşuna bağışlayabileceğini aktardı. Müzeyi görenlerin şaşırıp hayret ettiğini söyleyen Gözükan, müzesinde 500'den fazla çeşit ürün bulunduğu, insanların bu tür aktivitelere yönlenmesi gerektiğini de aktardı.
Türkiye,Ordu
10 Kasım 2018 Cumartesi 10:53