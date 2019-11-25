Evinin odasında yetiştirdiği mantarı hibe sayesinde tesise taşıdı

Aile bütçesine katkı sağlamak için evinin bir odasında mantar yetiştiriciliğine başlayan Gülsüm Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibeyle, 100 metrekarelik mantar üretim tesisi kurdu.

Pozantı ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi 38 yaşındaki Gülsüm Eroğlu, zamanın büyük bölümünü, ekmek kapısı olan mantar üretim tesisinde geçiriyor.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş yıl önce aile bütçesine katkı sağlamak için katıldığı kursta mantar yetiştiriciliğiyle tanıştığını söyledi.

Evinin bir odasında yetiştirmeye başladığı mantarlara çok talep geldiğini aktaran Eroğlu, bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin lira hibe desteği aldığını kaydetti.

"Mantarlarımı sanki bir çocukmuş gibi yetiştiriyorum"

Hibeyle öncelikle ilçede bir tarla satın aldığını söyleyen Eroğlu, burada 100 metrekarelik tesis kurarak istiridye mantarı yetiştirmeye devam ettiğini kaydetti.

Evinin bir odasında yaptığı yetiştiricilikten 100 kilogram, yeni tesisinden ise 2 ton ürün hasat eder hale geldiğini belirten Eroğlu, şunları anlattı:

"Mantar yetiştiriciliği sayesinde aile bütçeme katkı sağlıyorum. Mantarlarımı sanki bir çocukmuş gibi yetiştiriyorum. Her gün onlara yaklaşık bir saat müzik dinletiyorum. Zamanımın büyük bir bölümü de tesiste geçiyor. Bir kadın için mantar yetiştiriciliği çok güzel bir şey ve insanın evine katkısı oluyor. İnanın ki tahmin edemeyeceğiniz kadar da kazancı var. Toptancım ve pazarım hazır. Bırakın mantarların elde kalmasını, taleplere yetişemiyorum bile."

Kaynak: AA