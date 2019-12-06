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Evinin önünde 3 kişinin saldırısına uğradı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yaşayan Gökhan S. (32), evine girdiği sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

06.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:51Evinin önünde 3 kişinin saldırısına uğradı

KOCAELİ'nin ilçesinde yaşayan Gökhan S. (32), evine girdiği sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlatarak, saldırganların yakalanması için polise talimat verdi.

Gebze Köşklü Mahallesi'nde yaşayan Gökhan S., dün gece evinin önüne geldi. Bu sırada kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda sıyrık ve kızarıklıklar oluşan Gökhan S., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne giderek, rapor aldı. Daha sonra da savcılığa şikayetçi oldu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, 'Gökhan S. isimli şahsın ikametinin girişinde tanımadığını beyan ettiği üç erkek tarafından darbedildiği, müştekinin aynı gün Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nden alınan doktor raporunda vücudunun baş, kol, kaburga kısmı olmak üzere birden fazla yerinde sıyrık, şişlik, kızarıklık ve hassasiyet tespit edildiği, yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yönünde olduğu' anlatılarak, şöyle denildi:

"Müşteki kendi beyanında, Alevi kimliği ve sosyal medya platformunda yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle darbedildiğini, ayrıca saldırganların kendisini tehdit ettiklerini beyan etmiş, üç kişi olan şahısların ellerinde sopa olduğunu, sopalar ile vurmak suretiyle darbedildiğini söyleyerek, şikayetçi olmuştur. Olay nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış, müştekiyi darbeden fail ya da faillerin tespit edilip, yakalanması amacıyla emniyet birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir. Asayiş büro amirliği, istihbarat büro amirliği ve KOM şube büro amirliği görevlileri tarafından olay titizlikle soruşturulmaktadır. Fail ya da failler tespit edilip, yakalandıklarında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."



Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Çeşme, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

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