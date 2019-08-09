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Evinin önünde ayağından vuruldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişi kimliği belirsiz bir şahıs tarafından evinin önünde ayağından vurularak yaralandı.

09.08.2019 19:48 Evinin önünde ayağından vuruldu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişi kimliği belirsiz bir şahıs tarafından evinin önünde ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Hendek ilçesi Rasimpaşa Mahallesi 6592 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. isimli şahıs evinin önünde beklerken henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından ayağından tabancayla vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.K.'ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olay yerine güvenlik önlemi alırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - SAKARYA

Sakarya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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