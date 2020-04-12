Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evinin önünde bağlamasıyla komşularına türkü söyledi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Fikret Kaya (55), sokağa çıkma yasağı nedeniyle, evinin önünden komşularına bağlamasıyla türküler söyledi.

12.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:50
Evinin önünde bağlamasıyla komşularına türkü söyledi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Fikret Kaya (55), sokağa çıkma yasağı nedeniyle, evinin önünden komşularına bağlamasıyla türküler söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tekirdağ ve ilçelerinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına ikinci günde uydu. Çorlu'nun kırsal Önerler Mahallesi'nde yaşayan Fikret Kaya, bağlamasını eline alıp evinin önüne çıktı. Kaya, eşi ve muhtar Yusuf Yıldırım ile sosyal mesafe kuralların uyan birkaç komşusuna bağlamasıyla türkü söyledi. Kayayı, sokak üzerinde oturan komşuları da ilgiyle dinledi.Elektronik eşya tamirciliği yapan Fikret Kaya, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağını evlerinde geçiren komşularına moral vermek istediğini söyledi. Kaya, "Komşularımızın istediği türküler de oluyor, onları söylüyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Fikret Kaya, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Beşiktaş’tan Galatasaray’a UEFA Kupası göndermesi: Tesadüf Haberler
Beşiktaş'tan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi: Tesadüf
Haberler ›› Güncel ››Evinin önünde bağlamasıyla komşularına türkü söyledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:24: Kaş Belediyesinden ekmek servisi - Haber 14:24: Eyüpsultan Belediyesi kırsaldaki sahipsiz köpekleri de unutmadı - Haber 14:24: Samsun'da sokağa çıkma yasağı sonrası kentte sessizlik hakim - Haber 14:24: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kovid-19 açıklaması Açıklaması - Haber 14:24: Çanakkale'de Maltepe köyündeki karantina 12 gün uzatıldı - Haber 14:15: Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler