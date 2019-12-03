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Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti

Ordu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir, ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken, genç kız ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

03.12.2019 22:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:59

'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan balerin Ceren Özdemir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Özdemir'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Ceren Özdemir

BAŞHEKİM AÇIKLAMA YAPTI

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, saat 19:50 sıralarında Ceren Özdemir'in yaralı olarak hastanelerine geldiğini belirterek "Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık. Üzgünüz" dedi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.


Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti

Altınordu, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (12)
ADINIZI YAZIN:İDAM.
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KUZEYİN UŞAĞI:ALLAH rahmet eylesin kızımıza. . ailesine sevenlerine sabır versin. . . ALLAH kahretsin ki. . . gün geçmiyorki. . . bir kadın. cinayeti olmasın. . . alçakça. . kalleşçe. . hunharca. . . kadınlarımıza. . . bacılarımıza. . çocuklarımıza kıyanlar hem bu dünyada he öteki dünyada gün yüzü görmesinler. . . kınıyorum ve binlerce kez YAZIKLAR OLSUN. . LANET OLSUN DİYORUM. . . . . . . .
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ÖÖÖÖFF:Madem ölüm her yaşa geliyorsa neden iman ahirete tehir ediliyor? Yazık değilmi işte gitti! ona gözlerin gördüğü üzerinde olmayan tesettürü emredenin huzuruna ! Nasıl hesap verecek şimdi? Bize ibret için gördüğümüz ölüm yeter ammaaaa malesef dünya sevgisi bizi adeta sarhoş etmiş, Rabbim ayılt bizi tez zamanda!
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OLCİ:O haliyle cennet olamaz diyen yaratık sen mi biliyon kimin cennete gidip gidemeyeceğini. Senin gibi zihniyetler yüzünden bu ülkede deistlik ve ateistlik tavan yapti
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AYHAN:Yaşantılarında İslâm olmayanların kabirlerinde azabdan başka bir şey olmaz.
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SİNEM:Adiler çekin elinizi kadın bedeninden
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46:Allah rahmet eylesın yavrumuza ailesine sabırlar versin Allah kimseyi evladiyla sinamasin
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ANADOLUM:Anadolum nereden nerelere geldi. Kabri cennet olsun.Failide hemen bulunur inşaallah. Allah ailesine sabır versin
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SABRİ:O hâliyle kabri cennet olamaz.
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ARZU:Allah belani versin her kimsen!! Guzeller guzeli bir kizin hayatini caldin bitirdin!!
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3. Sayfa

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