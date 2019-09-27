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Evinin önünde ölü bulunan kişinin katil zanlısı oğlu çıktı

İzmir'in Urla ilçesinde evinin girişinde silahla vurulan kişinin oğlu, babasını öldürdüğünü itiraf etti.

27.09.2019 15:50Evinin önünde ölü bulunan kişinin katil zanlısı oğlu çıktı
İzmir'in Urla ilçesinde evinin girişinde silahla vurulan kişinin oğlu, babasını öldürdüğünü itiraf etti.
İlçede iş makinesiyle vidanjör ve vinç hizmetleri sağlayan Osman Şaşmaz'ın (43), Altıntaş Mahallesi'ndeki müstakil evinin önünde hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şaşmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tabancayla vurularak öldürüldüğü saptanan Şaşmaz'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Eşine şiddet uyguladığı iddiası
Urla Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olan maktulün oğlu B. Şaşmaz (19) babasını öldürdüğünü söyledi.
Gözaltına alınan katil zanlısının ifadesinde, annesine kötü davrandığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını öldürmeye karar verdiğini, gün doğumunda eve geldiğinde bahçe kapısını açan babasına ateş edip kaçtığını, suç aleti tabancayı ise yakınlardaki bir araziye attığını söylediği öğrenildi.
İfade doğrultusunda tabancanın bulunması için çalışma başlatıldı.

İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: AA

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