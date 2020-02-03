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Evinin önünde ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı

Düzce'de hurdacılık yaptığı evinin bahçesinde gece saatlerinde kanlar içinde yerde hareketsiz bulunan şahsın ölümünde sır perdesi aralandı. Hurdalıkta ölü bulunan kişiyi, dini nikahlı eşinin önceki evliliğinden olan oğlunun öldürdüğü anlaşıldı. Tasarlayarak kasten adam öldürmek suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

03.02.2020 20:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:37Evinin önünde ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı

Düzce'de gece saatlerinde Karahacı Musa Mahallesi'ndeki evinin önünde cansız bedeni bulunan Mehmet Karahan'ın dini nikahlı eşi E.A'nın önceki evliliğinden olan oğlu U.K. tarafından başına sopa ve balyozla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

ÖLDÜRÜLEN ADAMIN İKİ YAKINI TUTUKLANDI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, tasarlayarak kasten adam öldürmek suçundan gözaltına alınan şüpheliler U.K ve E.A'nın tutuklama talebiyle sevk edildikleri Düzce 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

ÜVEY OĞLU ÖLDÜRMÜŞ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Karahan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Mehmet Karahan'ı öldüren kişinin imam nikahlı eşinin önceki evliliğinden olan U.K. olduğu bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2 Şubat saat 22.00 sıralarında ilimiz Karacahacı Musa (Yeni Mahalle) Mahallesinde ikamet eden maktul M.K.'nın ikametinin önünde çalıştığı sırada maktulün imam nikahlı eşi E.A.'nın önceki evliliğinden olan oğlu şüpheli U.K. tarafından başına sopa ve balyoz ile vurulmak ve bıçakla yaralamak suretiyle öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, olayın meydana geldiği yerde Cumhuriyet Savcımız tarafından incelemeler yapılmış, maktul M.K.'nın cesedi ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri tamamlanmış ve 'Tasarlayarak Kasten Adam Öldürmek' suçundan gözaltına alınan şüpheliler U.K. ve E.A.'nın ifadelerinin alınmasına müteakip tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Düzce 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişlerdir."


3. Sayfa

Kaynak: İHA

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