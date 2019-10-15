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Evinin önünde ölü bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

15.10.2019 16:47Evinin önünde ölü bulundu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 1128. Sokak'ta öğle saatlerinde yaşandı. Kenan Tunç (47) adlı şahsın apartmanın önünde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Şahsın cesedi inceleme sonrası Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili olduğu belirlenen O.B. ve S.C. adlı 2 kişi gözaltına alındı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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