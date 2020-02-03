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Evinin önünde ölü bulundu

DÜZCE'de, hurdacılık yapan Mehmet Karahanlı (56) evinin önünde kanlar içinde ölü bulundu.

03.02.2020 01:11 | Son Güncelleme: 03.02.2020 01:11Evinin önünde ölü bulundu

DÜZCE'de, hurdacılık yapan Mehmet Karahanlı (56) evinin önünde kanlar içinde ölü bulundu.

Olay saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1930 Sokak üzerinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Mehmet Karahanlı'nın evinin önünde kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mehmet Karahanlı'nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede Karahanlı'nın evinin önünde makinede odun kestiği tespit edilirken, nasıl öldüğünün belirlenmesi amacıyla cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.



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Kaynak: DHA

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