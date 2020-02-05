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Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı

ADANA'da evinin önünde tartıştığı iki kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Ali T. (19), bacağından yaralandı.

05.02.2020 04:11 | Son Güncelleme: 05.02.2020 04:11Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı

ADANA'da evinin önünde tartıştığı iki kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Ali T. (19), bacağından yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde evine giden Ali T., kapısının önünde isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişiler, tabancayla Ali T.'ye ateş açtıktan sonra bindikleri taksi ile olay yerinden kaçtı. Sol bacağından isabet eden mermi ile yaralanan Ali T., yakınları tarafından otomobil ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin kaçtığı taksinin plakası belirledi. Plaka Tanıma Sistemi'nden taksinin merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi yönüne gittiğini tespit eden ekipler, aracı Çatalan Batı Köprüsü üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan silaha rastlanmazken, eşkale uyan iki kişi ile taksi sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Olay yeri inceleme polislerinden görüntü

Taksinin yakalandığı yerden görüntü

Taksiden görüntü

Polis araçlarından görüntü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



Pınar Mahallesi, Seyhan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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