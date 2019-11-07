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Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Osmaniye'de evinin kapısının önünde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

07.11.2019 23:53 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:58 Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
Osmaniye'de evinin kapısının önünde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesi 9566 sokakta saat 22.00 sıralarında Eren Ökkeş Obut (23) adlı gence evine geldiği sırada, evin önünde kafasında kask bulunan bir kişi tarafından tüfekle bir el ateş edildi. Tüfekle ateş açan şahıs daha sonra motora binerek uzaklaştı. Silahla göğsünden yaralanan Eren Ökkeş Obut sokağa çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Osmaniye Devlet hastanesine kaldırdı. Eren Obut'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis çalışma başlattı - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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