Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:34



24 Kasım 2018 Cumartesi 10:34

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.Türlübaş Mahallesi'nde, evinden dışarı çıkan Zeydan Çalış'a (34), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çalış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Görgü tanıklarının, saldırının ardından motosikletle kaçtığına yönelik bilgi verdiği iki şüpheli aranıyor.Bu arada, maktulün ağabeyi Atilla Çalış'ın da 24 Haziran 2014'te silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenildi.