Haberler » Güncel » Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yeni evli kişi hayatını kaybetti - Haber

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yeni evli kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yeni evli Şahin Dağlar hayatını kaybederken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

03.02.2020 22:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:27

FatsaDolunay Mahallesi'nde evinden çıkanŞahin Dağlar kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırı sonrası kanlar içinde kalan Dağlar, hastanede hayatını kaybetti.

EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Olay, akşam saatlerinde, Fatsa'ya bağlı Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden dışarıya çıkan Şahin Dağlar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce tabancayla vuruldu. Dağlar kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin Dağlar doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Şahin Dağlar'ın yeni evli olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yeni evli kişi hayatını kaybetti

Fatsa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:15:00