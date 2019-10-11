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Evinin önündeki otları yakarken, yanan kadın öldü

ISPARTA'nın Gönen ilçesinde evinin önündeki otları yaktığı sırada kıyafeti tutuşan Münire Gülbeyaz (92), yanarak can verdi.

11.10.2019 00:55Evinin önündeki otları yakarken, yanan kadın öldü

ISPARTA'nın Gönen ilçesinde evinin önündeki otları yaktığı sırada kıyafeti tutuşan Münire Gülbeyaz (92), yanarak can verdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Koçtepe köyünde meydana geldi. Yalnız oturan Münire Gülbeyaz, evinin önündeki otları yakmak isterken, bir anda kıyafeti tutuştu. Alevler yaşlı kadının tüm vücudunu sardı. Çevredekiler alevler içerisinde kalan Gülbeyaz'a yardıma koştu. Ardından itfaiyle ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, sağlık ekipleri Münire Gülbeyaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Münire Gülbeyaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.



Gönen, Güncel

Kaynak: DHA

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