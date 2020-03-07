Evinin önündeki silahlı saldırıda yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Eren (32), ensesine isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Evine giden Mehmet Eren, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçarken, ensesine isabet eden kurşunla yaralanan Eren ise otomobiliyle Kozan Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Eren, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Eren'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.