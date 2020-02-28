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Evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti

Erzurum'da 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

28.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:23
'da 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.
ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden E. Sucu (32) mutfak penceresinden beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, Sucu'nun yakınları ve çevredeki görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.
Savcının olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sucu'nun yaklaşık 7 ay önce evlendiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti

Yakutiye, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA


28.02.2020 15:20:17