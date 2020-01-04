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Evinin sultanları, 'Ağasar' kıyafetleriyle voleybol turnuvasında

Trabzon'da hareketsiz yaşamın önüne geçmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan spor seferberliği kapsamında, Şalpazarı ilçesinde 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası organize edildi.

04.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:57 Evinin sultanları, 'Ağasar' kıyafetleriyle voleybol turnuvasında

'da hareketsiz yaşamın önüne geçmek için Gençlik ve Bakanlığı tarafından başlatılan spor seferberliği kapsamında, ilçesinde 'Evinin Sultanları'  Turnuvası organize edildi. Turnuvada yöreye özgü renkli 'Ağasar' kıyafetleriyle voleybol oynayan kadınlar, yetenekleriyle beğeni topladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hareketsiz yaşamın önüne geçmek için ülke genelinde başlatılan spor seferliği kapsamında Şalpazarı ilçesinde  'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası düzenlendi. Bölgede kırsal kesimlerde yaşayan, çalışkanlıkları ile bilinen ve zorlu doğa koşullarına rağmen yılmadan tarla, bağ, bahçe işlerinde çalışan ve her alanda kendini gösteren kadınlar, düzenlenen turnuvada ter döktü. Turnuvada yöreye özgü renkli 'Ağasar' kıyafetleriyle voleybol oynayan kadınlar, performansları ve yetenekleriyle alkış alıp, beğeni topladı.

"İNSANLARI SPORLA BULUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Her yaştan, her cinsiyetten insanın yapabileceği bir spor branşının mutlaka olduğuna vurgu yapan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sağlıklı bir yaşam için bilinçli şekilde spor yapmanın şart olduğunu hatırlatarak, "Antrenörlerimiz ve spor uzmanlarımızla sadece tesislerimizde insanları beklemiyoruz. Köylere, yaylalara, okul bahçelerine, huzur evlerine, her yere gidip insanları sporla buluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızdan yaşlı dedelerimize ve ninelerimize kadar herkesin yapabileceği, sevebileceği uygun bir spor branşı olduğu gerçeğiyle hareket ederek sporu her yere, her kesime taşımaya çalışıyoruz" dedi.



Şalpazarı, voleybol, Trabzon, Spor

Kaynak: DHA

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