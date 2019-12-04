Haberler » Yaşam » Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları - Haberler

Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları

Adana'da makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Kadriye Dalkılıç'ın evinin suyu borcunu ödeyemediği için kesildi.

04.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:28Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları
'da makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Kadriye Dalkılıç'ın evinin suyu borcunu ödeyemediği için kesildi. Dalkılıç, "Ben neyle ilaç içeceğim. Param yok ki su alayım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Eşi 19 yıl önce vefat eden 3 çocuk annesi Kadriye Dalkılıç (58), eşinden aldığı bin 200 lira emekli maaşıyla ve kafelerde bulaşıkçılık yaparak geçinirken, 2 sene önce kızını evlendirmek için kredi çekti. Aylık 800 lira kredi borcu ödeyen kadın, 1 buçuk yıl önce ise KOAH hastalığı nedeniyle makineye bağlandı ve çalışamaz hale geldi.

Su kesildi, bulaşıklar birikti

Son 1 buçuk yıldır sadece 400 lira ile 1 kızıyla geçinmeye çalışan Kadriye Dalkılıç, evine gelen su faturalarını da ödeyemedi. Toplam birikmiş 3 bin 700 lira olan su faturası nedeniyle Dalkılıç'ın evinin suyu ASKİ tarafından kesildi. KOAH hastalığı nedeniyle oksijen makinesini su ile kullanan ve ilaçlarını suyu kesildiği için içemeyip bulaşıklarını yıkayamayan kadın, gözyaşlarına boğuldu.

2 sene daha kredi borcu olduğunu söyleyen Kadriye Dalkılıç, "2 yıl beni idare etsinler 2 yıl sonra borcum bitiyor. Bana 400 lira kalıyor ama ödeyemiyorum, karnımı doyuramıyorum. Kredi borcum var 2 yıl önce kız evlendirdim onun borcunu hala ödüyorum. Üst üste kredi çektim. Evin suyunu kestiler. Ben neyle ilaç içeceğim. Param yok ki su alayım" diye konuştu.

"Kızıma harçlık veremiyorum"

Maddi açıdan çok zor durumda olduğunu kaydeden Dalkılıç, okula giden kızına harçlık bile veremediğini söyleyerek, "Bana komşum ekmek veriyor. Bayat ekmeği yedim ben. 2 yıl elektrik ve suyumu yatırsınlar başka bir şey istemiyorum. Yemek yapamıyorum. Banyo yapamıyorum. Bu yaştan sonra dilencilik mi yapayım" ifadelerini kullandı. - ADANA

Adana, KOAH, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

11:52 Sonbahar yaprakları "hat çalışması" ile sanat eserine dönüşüyor - ŞANLIURFA - Haberler
11:46 Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
11:44 Filipinler'de bilanço artıyor: 10 ölü - Haberler
11:43 Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı - Haberler
11:42 Bıçaklanarak öldürülen Ceren'e gözyaşı - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
10:02 Ordu'da genç balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
21:31 Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:58:31