Haberler » Güncel » Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları - Haber

Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları

Adana'da makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Kadriye Dalkılıç'ın evinin suyu borcunu ödeyemediği için kesildi.

04.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:50Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları
'da makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Kadriye Dalkılıç'ın evinin suyu borcunu ödeyemediği için kesildi. Dalkılıç, "Ben neyle ilaç içeceğim. Param yok ki su alayım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Eşi 19 yıl önce vefat eden 3 çocuk annesi Kadriye Dalkılıç (58), eşinden aldığı bin 200 lira emekli maaşıyla ve kafelerde bulaşıkçılık yaparak geçinirken, 2 sene önce kızını evlendirmek için kredi çekti. Aylık 800 lira kredi borcu ödeyen kadın, 1 buçuk yıl önce ise KOAH hastalığı nedeniyle makineye bağlandı ve çalışamaz hale geldi.
SU KESİLDİ, BULAŞIKLAR BİRİKTİ
Son 1 buçuk yıldır sadece 400 lira ile 1 kızıyla geçinmeye çalışan Kadriye Dalkılıç, evine gelen su faturalarını da ödeyemedi. Toplam birikmiş 3 bin 700 lira olan su faturası nedeniyle Dalkılıç'ın evinin suyu ASKİ tarafından kesildi. KOAH hastalığı nedeniyle oksijen makinesini su ile kullanan ve ilaçlarını suyu kesildiği için içemeyip bulaşıklarını yıkayamayan kadın, gözyaşlarına boğuldu.
2 sene daha kredi borcu olduğunu söyleyen Kadriye Dalkılıç, "2 yıl beni idare etsinler 2 yıl sonra borcum bitiyor. Bana 400 lira kalıyor ama ödeyemiyorum, karnımı doyuramıyorum. Kredi borcum var 2 yıl önce kız evlendirdim onun borcunu hala ödüyorum. Üst üste kredi çektim. Evin suyunu kestiler. Ben neyle ilaç içeceğim. Param yok ki su alayım" diye konuştu.
"KIZIMA HARÇLIK VEREMİYORUM"
Maddi açıdan çok zor durumda olduğunu kaydeden Dalkılıç, okula giden kızına harçlık bile veremediğini söyleyerek, "Bana komşum ekmek veriyor. Bayat ekmeği yedim ben. 2 yıl elektrik ve suyumu yatırsınlar başka bir şey istemiyorum. Yemek yapamıyorum. Banyo yapamıyorum. Bu yaştan sonra dilencilik mi yapayım" ifadelerini kullandı.
(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Adana, KOAH, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:54 SPORCU AİLELER - Satranca gönül veren aile milli sporcu çıkardı - Haber
11:54 Van'da silah kazasında şehit olan askerin cenazesi memleketine gönderildi - Haber
11:54 AZERİ İŞ ADAMI İSMAYİLOV'UN ÖLDÜRÜLMESİ... SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ - Haber
11:54 Afyonkarahisar'da 99 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Haber
11:53 Ardahan beyaza büründü - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
21:31 Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:54:50