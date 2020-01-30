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Evinin terasından otomobilin üzerine düştü

İzmir'in Tire ilçesinde evlerinin terasına çıkan şahıs, yaklaşık 6 metrelik yükseklikten park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı.

30.01.2020 20:51 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:02Evinin terasından otomobilin üzerine düştü
'in ilçesinde evlerinin terasına çıkan şahıs, yaklaşık 6 metrelik yükseklikten park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Dere Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, müstakil evlerinin teras katına çıkan U.T., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı dengesini kaybederek, yaklaşık 6 metrelik yükseklikten park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı durumdaki U.T., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, bacağında kırık olduğu ve iç kanaması şüphesi bulunan genç, hastanede tedavi altına alınırken, Emniyet Müdürü Hasan Özge'de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - İZMİR

İzmir, Polis, Tire, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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