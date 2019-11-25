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Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi Alevlerin sardığı evin garajındaki otomobili vatandaşlar yanmaktan son anda kurtardıKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

25.11.2019 18:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:34
Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi
Alevlerin sardığı evin garajındaki otomobili vatandaşlar yanmaktan son anda kurtardı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan evini seyreden küçük çocuk ise gözyaşlarına boğuldu.
Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Hacı Halim Mahallesi Atar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin uzun isimli vatandaşa ait evin yanında bulunan odunlukta henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar evin garajında bulunan bir otomobili yanmaktan son anda kurtardı. Otomobilin camını kırarak içine giren vatandaşlar, aracı iterek garajdan çıkartabildi.
Yanan evini izlerken gözyaşlarına boğuldu
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve de sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Evinin yandığını gören çocuk ise gözyaşlarına boğuldu. Annesi küçük çocuğu sarılarak teselli etmeye çalıştı. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri çıkan yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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