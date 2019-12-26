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Evinin yolu kardan kapanan engelli, 2 kilometre sedyede taşındı

KAYSERİ'nin Sarız ilçesi Kırkısrak mahallesinde evinde rahatsızlanan engelli H.K., eve ulaşım sağlanan patika yolun kar nedeniyle kapanması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından 2 kilometre sedyede taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

26.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:34 Evinin yolu kardan kapanan engelli, 2 kilometre sedyede taşındı

KAYSERİ'nin ilçesi Kırkısrak mahallesinde evinde rahatsızlanan engelli H.K., eve ulaşım sağlanan patika yolun kar nedeniyle kapanması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından 2 kilometre sedyede taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Kırkısrak mahallesi Kocalar mezrasında oturan engelli H.K., evinde rahatsızlandı. Komşuları 112 Acil Servis'e verdi. Mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Kocalar mezrasına ulaşımı sağlayan patika yolun kardan kapanması nedeniyle eve ulaşamadı. Bunun üzerine jandarmadan yardım istendi. Eve ulaşan jandarma devreyi ekibi, H.K.'yı sedye ile yaklaşık 2 kilometre yola kadar taşıyıp, ambulansa ulaştırdı. H.K., ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.



Jandarma, Sarız, Güncel

Kaynak: DHA

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