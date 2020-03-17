Evinini karşısındaki inşaattan düşüp, öldü
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Necdet Kaya (28), evlerinin karşısındaki inşaattan düşerek, hayatını kaybetti.
17.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:35
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Necdet Kaya (28), evlerinin karşısındaki inşaattan düşerek, hayatını kaybetti.
Tepecik Mahallesi Merdivenli Sokak'ta saat 03.00 sırlarında yaşanan olayda, iddiaya göre Gülserin Kaya (54) evlerinin karşısındaki 3 katlı inşaattan gelen ses üzerine dışarı çıktı. İnşaatın önüne geldiğinde ise oğlu Necdet Kaya'yı yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı olarak Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necdet Kaya, buradan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaya'nın cenazesi Çarşı Camii'nde bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bayramiç Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Necdet Kaya, Çanakkale, Bayramiç, Tepecik, Güncel
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