Evinizin Bir Köşesine Tuz,sirke,su Karışımını Koyarsanız....defne Yaprağı Yakarsanız...

Bu karışım hayatınızı kökten değiştirebilir. Evdeki negatif enerjiyi gideriyorNazar ya da kötü enerji...Adına ne derseniz deyin eğer evde huzursuzluk hissediyor ve negatif bir tutum içerisine giriyorsanız o zaman size mükemmel bir formülden bahsedeceğiz.Gerginlik, uykusuzluk, huzursuzluk bitiyorHayatınız kötü gitmeye başladı ve aldığınız yanlış kararlar kötü bir gidişata neden oluyor. Yorgun, kırılgan ve mutsuz hissetmeye başladığınız an üzerinizdeki bu negatif enerjiyi yaşam alanınızdan çıkartmak aslında çok kolay.Negatif enerji evden nasıl atılır?Malzemeler1 bardak su,1 tatlı kaşığı deniz tuzu,1 çay kaşığı sirkeYapılışı: Bardağın 3'te 1'ini dolduracak şekilde tuzu ekleyin.Ardından yarısına kadar su koyun.Diğer kalan yarısına da sirke ilave edin.Bu karışımı evinizde görünmeyen bir noktaya koyun ve bir gün boyunca bekletin.1 gün boyunca bardağı hiç oynatmayın.1 günün sonunda bardağınıza bakın. Şayet bardak ilk anki gibiyse evinizde negatif enerji yok demektir. Fakat bardakta baloncuklar oluşmuşsa ya da görünümü değişmişse bu bulunduğunuz ortamda negatif enerji var anlamına gelir.Bu durumda yapmanız gereken bardağı bıraktığınız gibi bulana dek her gün aynı karışımı uygulamak. Ayrıca unutmamanız gereken bir diğer nokta ise negatif enerjiyi çeken bardağınızı her gün evinizin dışında bir yere dökmeniz gerekmekte.Aynı zaman da Adaçayı ya da birkaç defne yaprağı yakıp evinizde dolaştırırsanız enerjinin yükseldiğini hissedeceksiniz. adaçayı evinizi kötü enerjiden, nazardan arındırmanın en etkili yolu. Aktarlardan edinebileceğiniz kuru adaçayını bir kase içerisinde yakarak dumanını evinizde köşe bucak dolaştırabilirsiniz. Aynı işlemi antik çağlardan beri bilgelik sembolü olarak kullanılan defne yaprağı ile de yapabilirsiniz.İkisi de kötü enerjiden arındırır fakat adaçayının nazardan defne yaprağının da büyüden koruduğuna inanılır.