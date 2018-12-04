Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu'nun 14. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor
sahasında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Evkur Yeni Malatyaspor'un golünü 41. dakikada Danijel Aleksic atarken, Akhisarspor'a beraberliği getiren golü ise 80. dakikada Jeremy Bokila kaydetti. Bu sonucun ardından ligde 6. sıradaki Evkur Yeni Malatyaspor 22 puana, 16. sıradaki Akhisarspor da 13 puana yükseldi.
Goller: Dk. 41 Danijel Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor); Dk. 80 Jeremy Bokila (Akhisarspor)
İLK YARI
41. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Guilherme'nin ortasında Eren Tozlu
'nun dokunduğu top, Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
53. dakikada Josue'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.
56. dakikada Guilherme'nin pasında Aleksic topla buluştu. Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk
'te kaldı.
59. dakikada Chebake'nin sağ kanattan ortasında Rahman Buğra Çağıran şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.
80. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasına yapılan ortada Onur Ayık
'ın kafayla indirdiği topa Bokila, dönerek yerden sert vurdu. Yan direğe de çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.EVKUR YENİ MALATYASPOR: 1 - AKHİSARSPOR: 1
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Özgür Yankaya
, Ali Saygın Ögel
, Mehmet Cem
Hanoğlu
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça
, Sadık Çiftpınar
, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım
(Dk. 88 Mustafa Eskihellaç), Donald, Guilherme, Aleksic (Dk. 82 Ömer Şişmanoğlu
), Eren Tozlu (Dk. 70 Pereira), Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel
Lopes, Caner Osmanpaşa
, Sissoko, Güray Vural
, Serginho (Dk. 87 Eray Ataseven
), Josue, Aykut Çeviker
(Dk. 46 Vrsajevic), Regattin (Dk. 69 Bokila), Onur Ayık, Helder Barbosa
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Dk. 41 Danijel Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor); Dk. 80 Jeremy Bokila (Akhisarspor)
Sarı Kartlar: Dk. 33 Khalid Boutaib, Dk. 55 Mitchell
Donald, Dk. 66 Guilherme Marques, Dk. 82 Fabien
Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor); Dk. 20 Abdoul Sissoko, Dk. 25 Caner Osmanpaşa, Dk. 81 Serginho Junior (Akhisarspor)
Lefter Küçükandonyadis,Evkur,Yeni Malatyaspor
04 Aralık 2018 Salı 00:49