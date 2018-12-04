04 Aralık 2018, 00:49
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Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: 1-1

Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 14. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.



Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 14. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Evkur Yeni Malatyaspor'un golünü 41. dakikada Danijel Aleksic atarken, Akhisarspor'a beraberliği getiren golü ise 80. dakikada Jeremy Bokila kaydetti. Bu sonucun ardından ligde 6. sıradaki Evkur Yeni Malatyaspor 22 puana, 16. sıradaki Akhisarspor da 13 puana yükseldi.

Goller: Dk. 41 Danijel Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor); Dk. 80 Jeremy Bokila (Akhisarspor)

İLK YARI

41. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Guilherme'nin ortasında Eren Tozlu'nun dokunduğu top, Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

53. dakikada Josue'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

56. dakikada Guilherme'nin pasında Aleksic topla buluştu. Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

59. dakikada Chebake'nin sağ kanattan ortasında Rahman Buğra Çağıran şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.

80. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasına yapılan ortada Onur Ayık'ın kafayla indirdiği topa Bokila, dönerek yerden sert vurdu. Yan direğe de çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 1 - AKHİSARSPOR: 1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım (Dk. 88 Mustafa Eskihellaç), Donald, Guilherme, Aleksic (Dk. 82 Ömer Şişmanoğlu), Eren Tozlu (Dk. 70 Pereira), Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Sissoko, Güray Vural, Serginho (Dk. 87 Eray Ataseven), Josue, Aykut Çeviker (Dk. 46 Vrsajevic), Regattin (Dk. 69 Bokila), Onur Ayık, Helder Barbosa

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Dk. 41 Danijel Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor); Dk. 80 Jeremy Bokila (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Dk. 33 Khalid Boutaib, Dk. 55 Mitchell Donald, Dk. 66 Guilherme Marques, Dk. 82 Fabien Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor); Dk. 20 Abdoul Sissoko, Dk. 25 Caner Osmanpaşa, Dk. 81 Serginho Junior (Akhisarspor)

Lefter Küçükandonyadis,Evkur,Yeni Malatyaspor

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