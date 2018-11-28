Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor Maçının Biletleri Satışta

Süper Lig'in 14. haftasında Malatya
'da oynanacak Evkur
Yeni Malatyaspor-Akhisarspor maçının biletleri satışa sunuldu.
Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 21 puan toplayan ve bu performansıyla taraftarını memnun eden E.Yeni Malatyaspor'da gözler 3 Aralık
Pazartesi akşamı 20.00'de oynanacak Akhisarspor maçına çevrildi.
Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda istediği taraftar desteğini bulamayan sarı-kırmızılılar, Akhisarspor maçında taraftarın desteğini arkasına almak istiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Akhisarspor maçının biletlerini satışa sundu. Bilet fiyatları şu şekilde:
Batı Alt: 60 TL
Batı Üst: 40 TL
Doğu Alt: 25 TL
Doğu Üst: 20 TL
Güney Alt: 15 TL
Güney Üst: 10 TL
Kuzey Alt: 15 TL
Kuzey Üst: 10 TL
Misafir: 13 TL - MALATYA
Malatya,Evkur,Yeni Malatyaspor
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:31