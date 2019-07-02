02.07.2019 14:15
Haberler » Güncel » Haber

Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampında tempoyu arttırdı

Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampında tempoyu arttırdı

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu Abant'ta devam eden Evkur Yeni Malatyaspor'da kamp çalışmalarının ikinci günü geride kalırken, sarı-kırmızılı oyuncular UEFA Avrupa Ligi eleme maçına yoğun tempoyla hazırlanıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu Abant'ta devam eden Evkur Yeni Malatyaspor 'da kamp çalışmalarının ikinci günü geride kalırken, sarı-kırmızılı oyuncular UEFA Avrupa Ligi eleme maçına yoğun tempoyla hazırlanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Bolu Abant'ta sürdüren Malatya temsilcisinde yeni transfer Jahovic de takımla çalışmalarda yer aldı. Fofana ise hafif sakatlığı dolayısıyla tedbir amaçlı olarak yapılan kontrolün ardından kampa bugün katıldı. Geçen sezon 2 yıllığına kiralık olarak gittiği 1. Lig takımı Adana Demirspor ile sözleşmesini fesih eden Berk Yıldız da kamp kadrosunda bulunuyor.
HAZIRLIK MAÇLARINDA RAKİPLER BELLİ OLDU Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezon kampı çerçevesinde iki hazırlık maçı yapacak. Sarı-kırmızılılar 11 Temmuz Perşembe günü Rapid Bükreş takımıyla, 18 Temmuz Perşembe günü ise Süper Lig temsilcisi Sivasspor ile hazırlık maçı yapacak. Evkur Yeni Malatyaspor 19 Temmuz'da ise kamp çalışmalarını noktalayarak Malatya'ya dönecek.
(İHA)
Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor , Evkur , Bolu , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:21 GÜNCELLEME 2 - Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
16:20 Yunuslar tatilcilerin peşini bırakmıyor
16:20 Trafik kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti
16:20 KKTC Başbakanı Tatar'dan Maraş çıkışı
16:19 Otostop çeken genç kıza tecavüz sanığı beraat etti
16:18 İstanbul'un Yeni Orman Manzaralı konser mekan
16:18 MERSİN Sahte alkolden ölenler son yolculuğuna uğurlandı