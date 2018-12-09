09 Aralık 2018, 16:49
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Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Ardından

- Toplantı salonundan detay Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in açıklamaları ERZURUM - Spor Toto Süper Lig'in 15.

- Toplantı salonundan detay
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in açıklamaları ERZURUM - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ve Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mehmet Özdilek,Yeni Malatyaspor,Evkur
09 Aralık 2018 Pazar 16:49



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