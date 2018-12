Evkur Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'ün Hedefi Belirledi

14 Aralık 2018 Cuma 10:56



Evkur Yeni Malatyaspor takım kaptanı Adem Büyük, takımın son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki maçı kazanırsak önümüzü daha net bir şekilde göreceğiz. Devre arasında da mutlaka takviye olacaktır. Nokta transferler, oynayacak oyuncular alınırsa bambaşka bir şey söyleyebiliriz" dedi.Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan E.Y. Malatyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Adem Büyük, Malatyaspor'da güzel bir ortam olduğunu ifade ederek, "Güzel bir kardeşlik, dostluk var. Bu başarının gelmesi de bence tamamen buna bağlı. Çünkü herkes birbirine inanıyor ve özveriyle mücadele ediyor" şeklinde konuştu."Daha iyi yerde de olabilirdik"Sakatlıklar ve cezalarla çok uğraştıklarını belirten Büyük, sözlerini şöyle sürdürdü:"Diğer arkadaşların hazır olması bu noktaya gelmemizi sağladı. İlk yarıda son iki haftamız. Hedefimiz açısından değişimler olabilir. Ama daha iyi yerde de olabilirdik. Bulunduğumuz yerde kötü değil. Bize yakışan buydu. Umarım bu şekilde de devam eder. Arkadaşlarım, deplasmanda güzel bir galibiyet aldılar ve hedefimizi bambaşka bir noktaya taşıma adına önemli bir 3 puan oldu.""Kimsenin beklemediği performansı sergiledik"Tecrübeli futbolcu, kimsenin takımdan beklenmeyen performansı geçen seneden bu yana sergilediklerini de kaydederek, "Kimsenin beklemediği performansı sergiledik, sergilemeye de devam edeceğiz. O yüzden hedefi yüksek tutmak güzel bir şey ama ulaşamadığınız zaman çok fazla bir anlamı olmuyor. Ne kadar yükselirseniz yükselin kendinizi her zaman mütevazi görüp, standardınızın çok fazla üzerine çıkmamanız gerekiyor. Bizim yaptığımız iş bugün çok iyisiniz ama yarın ne olacağını bilemezsiniz. Biz futbolcu olarak bunun tepkisini çok gördük. Çok da normal karşılıyoruz. Sonuçta futbolcularda robot değil. Her zaman aynı performansı sergileyemeyebilir. Açıkçası anlıyoruz ama bireysel olarak mütevazi olmak en iyisi, biz takım olarak da mütevaziyiz. Ama bireysel olarak olsak daha iyi olur" şeklinde konuştu."Daha fazla puanlar alabilirdik"Büyük, takımın geldiği noktaya ilişkin, "Daha fazla puanlar alabilirdik. Takım olarak çok iyi işler yapıyoruz. Bireysel anlamda yaptığımız bireysel hatalardan buna bende dahil, diğer takım arkadaşlarımda dahil kaybettiğimiz puanlar var. Oluyor mu oluyor. Sonuçta kimseye kızmıyoruz. Sonuçta biz bir ekip işi yapıyoruz. Ama sahada takım olarak bazı şeyleri yapabiliyorsak önemlisi budur. Ben saha içerisinde arkadaşlarıma güveniyorum, inanıyorum. Yeri geldiği zaman birbirimize tepki de gösteriyoruz. Çünkü her zaman istediklerimizi yapamıyoruz. Bu bizim moralimizi de bozabiliyor ama biz takım kaptanları olarak maça biraz daha motive olup, arkadaşlarımızı daha fazla bu işe inandırmamız gerekiyor. Saha içinde bazen bazı arkadaşlarımız adaptasyon sorunu yaşayabiliyor, onları hemen ayaklandırmamız gerekiyor. Bu açıdan biraz sorumluluğumuz biraz daha fazla ama şu da bir gerçek bu takımda herkes bir lider. Çünkü biz bireysel bir iş yapmıyoruz. O yüzden bizim herkese ihtiyacımız var. Çok şükür ki bunu da başardık. Umarım bu şekilde devam eder. Saha içerisindeki liderliğimizi devam ettirip, elimizi taşın altına koyacağız. Hiçbir zaman mücadeleden kaçmayacağız. Hedef koymak çok güzel bir şey ama adım adım gitmek daha mantıklı. O yüzden bundan sonraki haftalarda koyacağımız hedefe mücadele edip, savaşarak gideceğiz. Taraftarımız şunu bilsin, burada hiç kimse maç kaybetmek, kötü oynamak istemez. Kötü oynayacağımız zamanlarda olacak ama hiçbir zaman kötü koşacağımız zamanlar olmayacak. Bunu bilip, bize destekler olsunlar" değerlendirmesinde bulundu."Hocam görev verirse Antalyaspor maçında sahada olacağım"Adem Büyük, Antalyaspor maçında oynayıp oynamayacağıyla ilgili ise şöyle konuştu:"Sakatlık sürecimle ilgili biraz ağrılarım var ama ben bundan önceki iki maçta da oynamayı çok istedim. Daha sonraki haftalarda daha büyük bir sakatlık yaşamamak ve arkadaşlarımı yalnız bırakmamak adına kendimi korumaya aldım. İki günlük bir tedavimden sonra hocam görev verirse Antalyaspor maçında sahada olacağım. Çok istiyorum. Bizim işimiz fedakarlık işi. Fedakarlık yapmamız gerekiyor. Oynamayınca da çok mutsuz oluyorum.""Avrupa'ya gidebilir miyiz, evet şansımız var"Tecrübeli futbolcu, Avrupa'ya gitme şanslarının olduğunu belirterek, "Avrupa'ya gidebilir miyiz, evet şansımız var, gidebiliriz. Bana göre başarı, birazda geçen sene ligi bitirdiğimiz konumun üstünde bitirmek. Tabii Avrupa'ya gidersek daha büyük bir başarı olur ama ligi geçen sezon bitirdiğimiz yerin üzerinde bitirmek de başarıdır. Sonuçta her sene seviye atlayıp, sınıf geçiyorsunuz. Çok çalışıyoruz, herksin içerisinde umut var, istiyor. Bizde çok istiyoruz, umarım olur. Çalışmalarımız sürüyor maç maç gidiyoruz. İki maçı kazanırsak önümüzü daha net bir şekilde göreceğiz. Devre arasında da mutlaka takviye olacaktır. Nokta transferler, oynayacak oyuncular alınırsa bambaşka bir şey söyleyebiliriz. İlk yarıda kalan iki haftada önemli, hedef koyma noktasında da bize yol gösterecek" diye konuştu. - MALATYA