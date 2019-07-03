Evkur Yeni Malatyaspor'da keyifler yerinde

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da kampın 3. günü geride kalırken, yoğun tempoya rağmen futbolcuların neşeli halleri teknik heyeti memnun ediyor.



E.Yeni Malayaspor, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde 25 Temmuz Perşembe günü Malatya'da oynayacağı kritik mücadele öncesi Bolu'da güç depoluyor. Sarı-kırmızılı ekipte izinli olan futbolcuların da çalışmalara katılmasıyla birlikte kamp kadrosu tamamlanırken, yeni katılan oyuncular teknik heyet tarafından hazırlanan özel programlar dahilinde takımdan ayrı çalışıyor. Günde çift çalışma temposuyla hazırlıklarını sürdüren Malatya temsilcisinde futbolcuların yoğun tempoya rağmen neşeli tavırlar sergilemesi teknik heyeti memnun ediyor.



Bugün yapılan idmanda, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da yer aldığı çift kale maçta yardımcı antrenör Çağdaş Atan'ın takımı galip gelirken, galibiyet sevincinin objektiflere poz verilerek kutlanması ise gülüşmelere neden oldu.



Bu arada yeni transferler Jahovic ve Fofana'nın arkadaşlarına kısa sürede uyum sağlamaları takımdaki forma rekabetinin üst seviyede yaşanacağının da sinyalini verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA