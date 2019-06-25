Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Evkur Yeni Malatyaspor'u seçmesindeki sebebi açıklayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Malatyaspor'un hedefleri var. Hedeflerimiz çok uyuştuğu için tercihimizi buradan yana kullandık" dedi.



Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan çalışmayla başladı. Takımın çiçeği burnunda teknik adamı Sergen Yalçın, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Yalçın, önlerinde zorlu bir sürecin olduğunu ifade ederek, "Hem UEFA Kupası hem lig hem de Türkiye Kupası, önümüzde zor bir dönem var. Onun için çalışmalara biraz erken başladık. Şu anda tam takım halinde değiliz. Milli Takım'da, askerde olan oyuncularımızla birlikte yeni katılacak oyuncularımız da var. İlk dönem 3-4 gün Malatya'da bir kampla hazırlık dönemi geçireceğiz. Ondan sonra Bolu'da iki kamp yapacağız ve burada UEFA maçına hazırlanacağız. Çalışıyoruz, yeni katılacak olan arkadaşlarımız var" şeklinde konuştu.



"10 güne kadar tam takım çalışmaya başlarız"



Şu ana kadar iki oyuncuyu kadrolarına kattıklarını hatırlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Takıma daha katılacak oyuncu arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili çalışma içerisindeyiz. Umarım 10 güne kadar tam takım halinde çalışmalara başlarız."



"Yeni bir yapılanma içerisindeyiz"



Başarılı teknik adam, Evkur Yeni Malatyaspor'u tercih etmesine ilişkin olarak ise şunları söyledi:



"En büyük neden; başkanımızla da görüştüğümüzde, bizim de Malatyaspor'un da hedefleri var. Hedeflerimiz çok uyuştuğu için tercihimizi buradan yana kullandık. Sağ olsun başkanımız da bizim burada olmamız konusunda çok özveride bulundu. Hedeflerimizin uyuşması bizim için en önemli etkenlerden bir tanesi ayrıca Malatyaspor önemli bir camia. Geçen sezon UEFA Avrupa Kupası'na katılma şansını yakalamış, ligi iyi bir yerde bitirmiş bir kulüp. Biraz kadro konusunda sıkıntımız var, yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Giden oyuncularımız, yeni katılan oyuncularımız var. Biraz geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Bunun için şu an çalışmalar yapıyoruz. Umarım iyi bir kadro kurup, birlikte iyi bir sezon başlangıcı yaparız."



"Kalitesi yüksek oyuncular"



Transfer çalışmalarına da değinen Yalçın, "Jahovic ve Fofana ile Konya'da birlikte çalıştık. Onları ben iyi tanıyorum, onlar da bizi iyi tanıyorlar. Oyunsal anlamda bize uygun ve kalitesi yüksek olan oyuncular. Onların buraya gelmesiyle mutlu olduk. Daha da oyuncular almaya çalışıyoruz. Bazı bölgelerde eksik yerlerimiz var, onları doldurmaya çalışıyoruz. Seyirciye zevk veren bir oyun oynatmak istiyoruz ki zaten genelde bundan önce de bunun için mücadele ettik. Taraftarımızın maça gelmesini istiyoruz. Taraftarımızın maça gelmesi için de onları stada çekecek bir şeyler yapmamız lazım. Biz onları yapmak için uğraşacağız. Güzel, pozitif futbol, seyir zevki veren bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yapabilirsek sonucunda da başarıyı yakalarız. Uzun bir dönem bizi bekliyor, zor bir süreç geçireceğiz. Bu oyuncular için de kolay değil. Maçlara erken başlayacağız. Aralık'a kadar uzun bir dönem var. Bu dönemi de sabırlı ve sağlıklı bir şekilde oyuncularla birlikte götürmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"Bana göre iyi transferler"



Sergen Yalçın, şimdiye kadar kadrolarına kattıkları futbolcuların kaliteli olduğunu dile getirerek, "Jahovic ve Fofana bu ligi bilen, ligin iyi oyuncuları. Bana göre iyi transferler. Şimdi üzerinde çalıştığımız ve almak istediğimiz oyuncular var. Eksik bölgelere oyuncu almak istiyoruz ki geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Bir şeyler yapmak için geniş bir kadroya ihtiyacımız var, onu kurmaya çalışıyoruz. Üzerinde çalıştığımız oyuncular var, inşallah mutlu sona ulaşırız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA