Evkur Yeni Malatyaspor Deplasmanda Kazandı

09 Aralık 2018 Pazar 15:46



09 Aralık 2018 Pazar 15:46

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda B.B. Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.MAÇTAN DAKİKALAR3. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Emrah'ın sert şutu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Özer'in şutu üstten dışarı çıktı. 16. dakikada sol kanattan Özer'in ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi. 25. dakikada sol kanattan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topla buluşan İbrahim'in şutu auta çıktı. 39. dakikada gelişen ani atakta Taylan ceza sahasına girmeden Sunu'yu gördü. Sunu ceza sahasına girerken yere düşürüldü. Hakem pozisyonu devam ettirdi. Ardından hakem VAR'ın uyarısıyla penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Scuk topu ağlarla buluşturdu. 1-0 62. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Özer müsait pozisyondaki Tshabalala'yı gördü. Tshabalala'nın aşırtma bir şut denedi fakat top üstten dışarı çıktı. 68. dakikada sol kanattan Erkan kaş'ın içeri ortaladığı topta Donald'ın düzgün bir kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1 71. dakikada kullanılan köşe vuruşunda bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Lokman sert vurdu fakat kaleci Farnolle topu kornere çeldi. 79. dakikada sağ kanattan Chebake'nin ortasında ceza sahası içindeki Eren'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2 90. dakikada hızlı gelişen atakta Buğra'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3---KÜNYE---Stat: Kazım Karabekir Hakemler: Halil Umut Meler xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, İbrahim Bozbey xxx B.B. Erzurumspor: Sehic xx, Auremir xx, Egemen xxx, Lokman xx, Leo xx, Scuk xxx, İbrahim xx, Emrah xxx, Taylan xx (Tshabalala dk. 60 x), Özer xxx (Munsy dk. 81 ?), Sunu xx (Thy dk. 70 x) Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Tolga, Hakan Arslan, Erhan, Kone, Osman Teknik Direktör: Mehmet Özdilek Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xxx, Murat xx, Sadık xxx, Buğra xx, Pereira xxx (Erkan dk. 58 xx), Ahmed xxx, Murat Yıldırım xx, Donald xxx (Munıru dk. 84 ?), Eren xxx, Aleksic xxx (Mina dk. 89 ?) Yedekler: Abdulsamed, Seth, Berkan, İkbal, Mustafa Teknik Direktör: Erol Bulut Goller: Scuk (dk. 43 pen.) (B.B. Erzurumspor ), Donald (dk. 68), Eren (dk. 79 ve 90) (Evkur Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Aleksic, Donald, Muniru (Evkur Yeni Malatyaspor )(İHA)