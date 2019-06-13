13.06.2019 16:50
Haberler»Spor » Haber

Evkur Yeni Malatyaspor futbolcu seçmesi yapacak

Evkur Yeni Malatyaspor futbolcu seçmesi yapacak

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, alt yapısına yeni yıldızlar katmak için futbolcu seçmesi yapacak.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, alt yapısına yeni yıldızlar katmak için futbolcu seçmesi yapacak. 20-25 Haziran tarihleri arasında Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacağı açıklanan seçmelere 2003-2004-2005-2006-2007-2008, 2009 ve 2010 doğumluların katılabileceği belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpte her sene yaz aylarında yapılan futbolcu seçmelerinin tarihi ve şartları belli oldu. Buna göre seçmeler 20 Haziran Perşembe günü başlayıp, 25 Haziran Salı günü sona erecek.

Nurettin Soykan Tesisleri'nin antrenman sahasında yapılacak seçmeler tarih ve doğum yılına göre 2003 doğumlular 20 Haziran, 2004 doğumlular 21 Haziran, 2005 doğumlular 22 Haziran, 2006 doğumlular 23 Haziran, 2007-2008 doğumlular 24 Haziran, 2009-2010 doğumlar ise 25 Haziran şeklinde açıklandı.

Sarı kırmızılı kulüp bu seçmelerden çıkaracağı genç yeteneklere lisans çıkararak Gelişim Liglerinde yararlanacak. - MALATYA
Kaynak: İHA
Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:52 2. el eşyaların alım satım bilgilerini bulundurmayan iş yerlerine ceza geliyor
18:52 Yaralı bulduğu kuşu tedavi ettirdi
18:51 Rektör Turgut jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümün kutladı
18:51 Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1)
18:51 Venezuela parasındaki sıfırlar yeniden arttı
18:50 Kadın avukatı bu defa kalın sac ile güçlendirilmiş kapı bile durduramadı
18:50 Bilecik Belediye Meclisinde komisyona gelen raporlar görüşüldü
18:49 Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü
18:49 KARAMAN Oğlu tarafından öldürülen gelinin tabutuna sarılıp ağladı
18:48 TEM'de 3 kamyon birbirine girdi, sürücü araç içinde sıkıştı
18:48 Tasarım beceri atölyeleri meyvelerini veriyor
18:48 GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ (1)
18:48 "Yüzyılın Anlaşması yeni bir Sykes Picot niteliğindedir"
18:47 7 Aralık Üniversitesi'nde akademisyenler törenle cübbe giydi