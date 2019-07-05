05.07.2019 11:15
Haberler» Spor» Haber

Evkur Yeni Malatyaspor, gurbetçi Özer Özdemir'i renklerine bağladı

Evkur Yeni Malatyaspor, gurbetçi Özer Özdemir

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Evkur Yeni Malatyaspor, bu kapsamda gurbetçi futbolcu Özer Özdemir'i renklerine bağladı.

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Evkur Yeni Malatyaspor, bu kapsamda gurbetçi futbolcu Özer Özdemir'i renklerine bağladı.

Türkiye'yi, UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan E.Y. Malatyaspor, Fofana ve Jahovic hamlesinin ardından bir takviye de savunmaya yaptı. Malatya temsilcisi, Fransa doğumlu Türk asıllı sağ bek Özer Özdemir'i transfer etti. Trabzonspor'un da gündemine gelen 21 yaşındaki genç futbolcu, Fransa Lig 2'de Le Havre'nin formasını giyiyordu. Başarılı oyuncunun, Chabake'ye alternatif olarak alındığı ancak kısa sürede ilk on biri 11'i zorlayabileceği ifade ediliyor.

Bu arada Malatya ekibinin transferde stopere ve sol beke de takviye yapacağı öğrenildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
yeni malatyaspor, özer özdemir, malatyaspor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:10   Borçlu kulüpler kadar borçsuz kulüpler de transferde zorlanıyor
13:06   Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da
13:06   Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın çocuğuna şiddet uyguladığını iddia etti
13:05   Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: 'Devlet sporcusu' unvanı onur verici
13:04   Altay'da iç transfer şekillendi
13:03   Ankaragücü'nde kongre tarihi belli oldu
13:02   Hürser Tekinoktay: "Tevfik Yamantürk aday olmamalı"