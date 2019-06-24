24.06.2019 16:40
Haberler » Güncel » Haber

Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor'dan Adis Jahovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Evkur Yeni Malatyaspor , Atiker Konyaspor 'dan Adis Jahovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Evkur Yeni Malatyaspor, transferde ikinci resmi imzayı attırdı. Daha önce Atiker Konyaspor'dan Fofana ile anlaşan Malatya temsilcisi, bugün de yine Atiker Konyaspor'dan Adis Jahovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in ofisinde atılan imzalarla 32 yaşındaki golcü futbolcu Evkur Yeni Malatyasorlu oldu. Başkan Gevrek, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Gevrek, Makedon oyuncuyla daha önce anlaşmaya vardıklarını kaydederek, "Jahovic ligimizde tanınan bir oyuncu. İnşallah bize de fayda sağlayacaktır. Anlaşmanın tekrardan hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Malatya , Atiker Konyaspor , Yeni Malatyaspor , Evkur , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:41 FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon
17:41 BİNALİ YILDIRIM AK PARTİ SANDIK BAŞKANI ÖZGÜR ZENGİN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI (1)
17:41 DHA YURT BÜLTENİ - 15
17:40 Bağcılar'da iş yeri yangını mahalleliyi sokağa döktü
17:40 Günün Özeti
17:40 İcralık dairenin satışında avukatı bıçakladı
17:40 Niğde'de oto ekspertizli dolandırıcılığa 9 gözaltı