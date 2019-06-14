14.06.2019 12:27
Haberler»Spor » Haber

Evkur Yeni Malatyaspor, Kamara için teklifini sundu

Evkur Yeni Malatyaspor, Kamara için teklifini sundu

Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı Aboubakar Kamara ile yeni sezon için de her konuda anlaşma sağladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı Aboubakar Kamara ile yeni sezon için de her konuda anlaşma sağladı. Oyuncunun kulübü Fulham'a da 1 milyon 500 bin Euro'luk bir teklif sunuldu.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın resmi imzasının ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, ilk olarak iç transfere yönelerek, sözleşmesi biten oyuncularla görüşmeye başladı.

Malatya temsilcisinin, bu oyunculardan devre arasında kiralık olarak gelen Aboubakar Kamara ile her konuda anlaştığı, Furlham'a ise tecrübeli futbolcu için 1 milyon 500 Bin Euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi.

Fransız oyuncunun da Malatya'da kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Malatya yönetiminin bunun üzerine Kamara'nın kulübü Fulham'a 1 milyon 500 bin Euro'luk teklif yaptığı, İngiliz kulübünün ise bu teklifi değerlendireceği belirtiliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Guilherme için de futbolcunun kulübü Benetivo'ya teklifini sunduğu ve bu teklife İtalyan kulübünün olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

İç transferde şu ana kadar sadece Erkan Kaş'ın opsiyonunu kullanarak yeniden anlaşan Malatya ekibinin, orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ile de yeniden masaya oturacağı öğrenildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Malatya, Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:53 Doğduğundan bu yana saçına makas değmedi
12:53 Türkmen Şelalesine bırakılan atıkları öğrenciler temizledi
12:53 Çakırhüyük ÇPAL'den yılsonu gösterisi
12:52 Sözcü davasında savunma için son kez süre verildi
12:52 Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak'tan Nihat Özdemir'e ziyaret
12:52 Türk ve Suriyeli toplam 730 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
12:51 CSKA Moskova, Will Clyburn'un sözleşmesini 3 yıl uzattı
12:51 DHA DIŞ - JLL raporu: Dünyanın en eğitimli kenti Londra
12:51 JLL raporu: Dünyanın en eğitimli kenti Londra
12:51 BURDUR Özel öğrencilerden yıl sonu şenliği
12:51 Altın fiyatları
12:51 Bakan Selçuk öğrencilere karne dağıttı
12:51 BÜ ile İÜ'den Parkinson araştırması
12:50 Vali Doğan: "Jandarma Teşkilatı, devletini huzur içinde yaşatmak için çalışıyor"